مصرع شابين بحادثي سير منفصلين قرب أريحا والقدس

وطن: لقي شاب (25 عاما) مصرعه صباح اليوم في حادث طرق قرب بلدة حزمة، شمال القدس المحتلة.كما توفي الشاب جاد الله بشارات يبلغ من العمر (26 عاما) وأصيب آخر (31 عاما) بانقلاب سيارته قرب قرية فصايل شمال اريحا.

وفي التفاصيل، حاولت الطواقم الطبية انعاش المصاب قرب حزما حيث وصفت حالته بالحرجة، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا" وهناك تم إقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وفي حادث فصايل ووصل طاقم من المسعفين والمضمدين إلى مكان الحادث، وتم إقرار وفاة الشاب بشارات (26 عاما)، فيما أصيب آخر (31 عاما) بجروح متوسطة.

يذكر أن حوادث الطرق القاتلة تزداد بصورة خطيرة، وقد لقي الشاب عزمي ماهر منصور (24 عاما) من مدينة الطيرة مصرعه، في حادث طرق ذاتي، صباح اليوم الجمعة.