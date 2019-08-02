مصطفى البرغوثي لنتنياهو وحكومته: فشرتم ولن يتنكر الشعب الفلسطيني لشهدائه وأسراه

الخليل- وطن: نظمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقطاعها الشبابي المهرجان التكريمي لطلبة الثانوية العامة الناجحين على شرف الذكرى السابعة عشر لانطلاقة الحركة وبحضور جماهيري غفير ومشاركة شخصيات وطنية وأمين عام الحركة الدكتور مصطفى البرغوثي، حيث تم تكريم أكثر من ٨٠٠ طالب وطالبة على مستوى المحافظة، الأربعاء الماضي.

ورحب يوسف طميزي منسق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في محافظة الخليل بالجمهور الكريم والطلبة الناجحين واهالي الطلبة، قائلا: أننا كحركة ماضون بالعمل حتى يتم تطبيق قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي لكي يكون للجميع الحق بالتعليم بدون تمييز ولا لإلغاء كل أشكال الواسطة والمحسوبية.

واكد بهاء الفروخ منسق القطاع الشبابي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "اننا إطار طلابي نقابي يستمد رؤيته السياسية من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية باعتباره ذراعها الطلابي ، ويعمل من خلال هيئاته ولجانه المتخصصة بشكل يضمن الاستقلالية في رسم الأهداف بما يخدم المصالح الطلابية واستنهاض الطاقات الكامنة في الطلبة الفلسطينيين وتعزيز الوعي لديهم عن طريق إشراكهم في النضال الوطني من خلال برامج متنوعة ومبتكرة، ودعم صمود الطالب الفلسطيني وضمان استمرار التعليم وإزالة جميع العقبات التي تقف في طريقه من خلال الضغط لاقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي".

ووجه الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في المهرجان الذي اقيم على شرف الذكرى السابعة عشر لانطلاقة الحركة عدة رسائل كان أهمها رسالة الى نتنياهو وحكومته قال فيها " فشرتم ان ظننتم ان يتنكر الشعب الفلسطيني لشهدائه واسراه".

وأضاف ان القدس ستبقى عربية شاء من شاء وأبى من أبى، ولن نتخلى عن شهدائنا واسرانا ولن نقبل بالتخلي عن حقوقنا الوطنية مقابل أموالهم المشبوهة.

وشكر البرغوثي أهالي الخليل وقراها ومخيماتها ومدنها والبلدة القديمة وتل الرميدة خصيصا على صمودهم وبقائهم في وجه الهجمة الاستيطانية الشرسة.

واشار البرغوثي الى الكذبة والخدعة الاقتصادية والتي تسمى بصفقة القرن و التي سماها صفقة القبر، وفند البرغوثي خدعة المساعدات والتي اتضح انها قروض لإغراق الفلسطينيين بالديون.

و أكد د.البرغوثي ان هدف الخطة الاقتصادية تدمير وكالة الغوث الدولية و الغاء حق اللاجئين في العودة، واننا لن نتنازل عن القدس وحق العودة .

كما اكد ان قيمة المساعدات الخارجية لا تتجاوز نسبة 10% من موازنة السلطة في حين يدفع الشعب الفلسطيني ٩٠%؜ منها من الضرائب التي تبطش اسرائيل باقتطاعها.

وفال البرغوثي انه لا يوجد حل وسط مع الحركة الصهيونية، وان المطلوب ان نتخلى عن كل الاتفاقيات الظالمة بحق شعبنا والتي خرقتها إسرائيل بكاملها. مضيفا: انه بعد واحد وسبعين عاما على النكبة ورغم الاحتلال والتهجير لا يزال عدد الفلسطينيين اكثر من عدد اليهود الإسرائيليين.

وطالب البرغوثي الحكومة الفلسطينية بإصدار القانون الذي قدمته المبادرة الوطنية للمجلس التشريعي في عام 2006 منذ 13 عام والذي اقره المجلس، بالاجماع والذي يضمن التعليم للجميع و المنح للمتفوقين بدون تمييز ولا واسطة ولا محسوبية ويستطيع الطلبة المستفيدين منها بالقروض ان يسددوا قروضهم بعد التخرج والتحاقهم بسوق العمل.

ودعا الطلبة وذويهم بالانضمام الينا في حملتنا من اجل تطبيق القانون الذي يخدم اكثر من ٢٠٠الف طالب جامعي.

و تخلل الحفل عدد من العروض الفنية و الثقافية الوطنية.