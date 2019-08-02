فيديو وصور | مجهولون يحرقون مستودعات تابعة لشركة كهرباء الجنوب

الخليل- وطن: اتهمت شركة كهرباء الجنوب، مجهولين بإحراق مستودعاتها شرق مدينة دورا، فجر اليوم، مما أدى لخسائر فادحة في مستودع الشركة.

وقالت الشركة في بيان له، اليوم، "ندين في شركة كهرباء الجنوب وبشدة الاعتداء الآثم والعمل الاجرامي والجبان والمتمثل بحرق مستودعاتنا الكائنة في منطقة الهجري شرق مدينة دورا الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة الموافق 2/8/2019، حيث استهدف الحريق مخزون الكوابل والمواد الخاصة ببناء مغذيات محطة بيت أولا والتي تعود ملكيتها في الأساس للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء (شركة حكومية)، حيث قام الفاعلون المجرمون خفافيش الليل وتحت جنح الظلام بإلقاء عدد من الزجاجات الحارقة على الكوابل والمواد مما أدى إلى اندلاع حريق هائل ألحق الضرر البالغ والجسيم بها".

وأضاف البيان: إننا في شركة كهرباء الجنوب نؤكد على أن الهدف من وراء هذه الجريمة النكراء هو إعاقة للجهود المبذولة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجنوب الفلسطيني والمتمثلة بتشغيل محطة بيت أولا والتي تعد الحل المنتظر لسد عجز الكهرباء الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات عديدة.

وأكد البيان "أن هذا العمل الجبان يأتي في سياق المحاولات المنبوذة لحرف البوصلة عن مسارها وتقويض لجهود سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وشركة كهرباء الجنوب عن أداء رسالتهم الوطنية والسامية والهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وطالبت الشركة "الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث وإلحاق الضرر بالمقدرات الوطنية. كلنا ثقة بالدور الريادي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي ستتمكن حتما من الوصول للمجرمين".