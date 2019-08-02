ماجد سعيد يكتب لوطن: خطابهم وخطابنا وضرورة التغيير

أذكر أثناء عملي مع احدى المحطات التلفزيونية العربية خلال السنوات الماضية أنني اتصلت برئيس التحرير مقترحا عليه أن نعد تقريرا مصورا حول عملية هدم نفذها جيش الاحتلال لأحد منازل الفلسطينيين في القدس بحجة عدم الترخيص، لكنني تفاجأت وقتها من رد رئيس التحرير الذي برر الهدم بأنه يأتي ضمن تنظيم البناء في المدينة، دون أن يعلم أن "إسرائيل" لا تمنح الفلسطينيين تراخيص للبناء في المدينة المقدسة مثلما تمنعها على الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو لدفعهم إلى الرحيل عن أرضهم.

اليوم يمكن أن أبرر لرئيس التحرير ولو جزئيا في عدم فهمه للمعادلة القائمة هنا، "فإسرائيل" التي تصور عمليات الهدم بأنها تتم في إطار القانون، تمكنت مجددا خلال اليومين الماضيين من توجيه اهتمام العالم إلى ما ادعت به زورا بأنها قررت السماح للفلسطينيين ببناء 700 وحدة سكنية في المناطق "ج" بالضفة الغربية التي تسيطر عليها بشكل كامل، لتظهر بمظهر العدل والإنسانية.

فنحن شهدنا إعلانات متكررة من "إسرائيل" لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ولم يكن ذاك الاهتمام الإعلامي مثلما لمسنا وشاهدنا كيف تلقفت مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية خبر سماح "إسرائيل" للفلسطينيين بالبناء، خاصة وأنها أخرجت الخبر بشكل يوحي بأن الحكومة تبنت القرار رغم معارضة اليمين الشديدة وأنها هي من ستبني هذه المنازل للفلسطينيين.

توجيه اهتمام العالم يعكس قوة الإعلام الإسرائيلي والاستراتيجية التي تعمل بها "إسرائيل" بهدف إيصال ما تصبوا اليه من فكرة أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها وليست فلسطينية كما تقول الحقيقة والشرائع الدولية، مثلما يعكس أيضا ضعفنا في الترويج لروايتنا خاصة في ظل تراجع التعاطف والدعم العربي والعالمي لقضيتنا.

"إسرائيل" واكبت سياستها بخطاب إعلامي متغير فتمكنت من هزيمة روايتنا في كثير من المحافل وتمكنت معها من تغيير النظرة إليها سواء العربية او العالمية أما نحن فبقي خطابنا ثابتا وهنا أذكر أن صحفيا صديقا كان يجري المقابلة مع مسؤولين لدينا ويطرح عليهم جملة من الأسئلة فيستخدم إجابة واحدة منها في تقريره لذلك اليوم ثم يعود للمقابلة ربما بعد أشهر إذا ما تعسر عليه ايجاد من يقابله فيأخذ من هذه المقابلة مقطعا أو إجابة اخرى ويضعها في تقريره الجديد وكانت تصلح بالفعل فالمسؤول بقي مسؤولا، وهو يخلد في بلادنا إلا إذا عارض أو حاول الخروج عن عصا الطاعة، والتصريحات والمواقف بقيت ثابتة حتى وان اوغلت "إسرائيل" في عدوانها على الشعب والقضية وهو أيضا ما أثبته زميل اخر قبل أيام عندما نشر على صفحته في "الفيسبوك" تصريحات لمسؤولين ظلوا يكررونها على مدى خمس سنوات بالكلمة والحرف.

علينا صياغة رؤية جديدة لخطابنا كي نتمكن من إعادة الاعتبار لحضورنا في العالم، ولا أقصد هنا المواقف وقول اللا لواشنطن بما تحمل من أهمية، وإنما تجاوز فكرة تعاطف الشعوب تلقائيا مع قضيتنا إلى العمل على كشف الخداع الإسرائيلي ليس بالتصريحات الرنانة وإنما بوقائع وأدلة دامغة، وثانيا بناء تحالفات جديدة يمكن لها أن تؤثر في المعادلة القائمة على إظهار أن "إسرائيل" المنقذ للعرب من البعبع الايراني.