32 قائمة ستتنافس في انتخابات الكنيست المعادة

وطن: أغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست في دولة الاحتلال، بتسجيل 32 قائمة ستخوض الانتخابات.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم الجمعة أنه بعد فشل جميع المساعي لإقامة تحالف بين حزبي "اليمين الموحد" و"عوتسما يهوديت" حذر حزب "الليكود" من أن الانشقاق في اليمين قد يؤدي إلى فقدان أصوات كثيرة وبالتالي إلى حكومة يسار يرأسها يائير لابيد.

واتهم اتمار بين غفير في مؤتمر صحفي الليلة الماضية عضوَ "اليمين الموحد" نفتالي بينت بنسف الاتصالات التي جرت بشأن التحالف.

وأشار إلى أن مقربًا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حاول حتى اللحظة الأخيرة منع الانشقاق بين الحزبين.

ولفت استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" إلى تعادل بين معسكر اليمين ومعسكر الوسط يسار بعد أن حصل كل منهما على 55 مقعدا، بينما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد.