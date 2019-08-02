ظافر ملحم لوطن: حريق مستودعات كهرباء الجنوب متعمد والخسائر الأولية تقدر بـ 1.5 مليون شيكل

وطن- ريم أبو لبن : أكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لـوطن، أن حجم الخسائر المادية الأولية التي لحقت بمستودع شركة كهرباء الجنوب "سيلكو" تقدر بمليون ونصف المليون شيكل، فيما يلم ينتهي العمل بحصر حجم الخسائر الكلية الناتج عن الحريق.

واتهمت شركة كهرباء الجنوب، مجهولين بإحراق مستودعاتها شرق مدينة دورا، فجر اليوم، مما أدى لخسائر فادحة في مستودع الشركة.

وقال ملحم في حديث لوطن: "هو حريق متعمد، وتسبب به أشخاص خارجون عن القانون والصف الوطني".

وأوضح محلم بأن سلطة الطاقة ستصدر بيانات دقيقة وواضحة حول حجم الخسائر التي ستؤثر على سير عمل مشاريع سلطة الطاقة في مناطق الجنوب ( دورا، الظاهرية، مخيم الفوار، الخليل).

وعن حجم الخسائر المادية، أشار محلم إلى أن الحريق قد التهم بشكل كامل (13-15) حزمة كوابل "لفة كوابر"، واسلاك ومعدات الخطوط التي تعمل على تقوية ضعف التيار في جنوب الضفة الغربية.

وأضاف "لم نتمكن بعد من حصر حجم الخسائر بشكل نهائي، ولكن ننتظر التقرير النهائي الذي سيصدر مساء اليوم ومن قبل المهندسين المختصين في المجال".

وأدانت شركة كهرباء الجنوب في بيان صادر عنها الاعتداء المتمثل "بحرق مستودعاتنا الواقعة في منطقة الهجري شرق مدينة دوار الساعة الثانية فجراً من صباح اليوم "الجمعة".

وجاء في البيان : "ندين في شركة كهرباء الجنوب وبشدة الاعتداء الآثم والعمل الاجرامي والجبان والمتمثل بحرق مستودعاتنا الكائنة في منطقة الهجري شرق مدينة دورا الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة الموافق 2/8/2019، حيث استهدف الحريق مخزون الكوابل والمواد الخاصة ببناء مغذيات محطة بيت أولا والتي تعود ملكيتها في الأساس للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء (شركة حكومية)، حيث قام الفاعلون المجرمون خفافيش الليل وتحت جنح الظلام بإلقاء عدد من الزجاجات الحارقة على الكوابل والمواد مما أدى إلى اندلاع حريق هائل ألحق الضرر البالغ والجسيم بها".

وأضاف البيان: إننا في شركة كهرباء الجنوب نؤكد على أن الهدف من وراء هذه الجريمة النكراء هو إعاقة للجهود المبذولة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجنوب الفلسطيني والمتمثلة بتشغيل محطة بيت أولا والتي تعد الحل المنتظر لسد عجز الكهرباء الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات عديدة.

وبدوره أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات لوطن أنه لا معلومات حتى اللحظة حول هوية مرتكبي حادث حرق المستودع، ويجري التحقيق في الحادثة.