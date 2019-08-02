مصطفى البرغوثي لوطن: قمع الاحتلال لمظاهرتنا في وادي الحمص لن يكسر إرادتنا

القدس- وطن: قمع جيش الاحتلال اليوم، المظاهرة التي خرجت في وادي الحمص، احتجاجاً هدم الاحتلال منازل المواطنين هناك.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لـوطن، إن جيش الاحتلال تعمّد قمع المظاهرتين اللتين خرجتا على جانبي جدار الفصل العنصري في وادي الحمص.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز تجاه المتظاهرين، وكثفوا التواجد العسكري، واعتقلوا الناشط ضد الجدار والاستيطان حسن بريجية، واعتدوا على الصحفيين مما أدى لإصابة الصحفي اياد حمد، لكن المتظاهرين أكملوا المسيرة رغم القمع.

وأوضح البرغوثي أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، تظاهر اليوم بشكل مشترك ضد عمليات التطهير العرقي في وادي الحمص.

وتابع: نحن لن نتوقف حتى يتم إعادة بناء كل المنازل التي تم هدمها، مؤكداً: قمع الاحتلال وتنكيله لن يكسر إرادتنا.