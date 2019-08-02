صور | وقفة جماهيرية إحتجاجية في برلين تطالب بوقف سياسة هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين

وطن: نظم أبناء الجالية الفلسطينيّة والعربيّة وأنصار فلسطين، بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية في برلين، وقفة إحتجاجية أمام بوابة برلين التاريخية وسط العاصمة الألمانية، احتجاجا على هدم الاحتلال منازل المواطنين في واد الحمص بالقدس المحتلة.

و عبّر المعتصمون عن رفضهم لممارسات دولة الإحتلال الإجرامية، وقراراتها وفعلها بهدم المساكن الفلسطينية بواد الحمص، والتي أدت لتشريد ما يزيد عن سبع مائة ساكن فلسطيني من ديارهم ليصبحوا دون مأوى.

أشار المعتصمون أمام بوابة برلين التاريخية في خطابهم إلى رفض وإدانة هذا الفعل الإجرامي الذي يرتقي إلى جرائم الحرب، ويعد أكبر عملية هدم لمنازل الفلسطينيين منذ العام ١٩٦٧ في القدس، والذي يرمي لهدم المنازل الفلسطينية واقتلاع السكان الأصليّين من أرضهم في عملية تطهير عرقي واضحة.

واعتبر المحتشدون في قلب برلين العاصمة في بيانهم باللغة الألمانية بأن هذا الفعل الإجرامي يأتي تأكيداً للسياسة الإسرائيليّة الّتي تتبعها في الإستمرار والإمعان في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها وزيادة الإستيطان وتقطيع أوصال الضفة وقطع الطريق على أي امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة مكتملة الحياة والأركان، ونسف لما يحاولون تسويقه للعالم بما يسمونه الحل السلمي الذي يضفي إلى "حل الدولتين"، الذي أصبح غير ممكن إطلاقاً، بإقرار وبفعل سياسات الإحتلال.

وعبر المحتشدون عن قناعتهم، بأن جرائم الإحتلال لا يمكن أن تبقى دون مواجهة حقيقية على المستوى الشعبي والسياسي وعلى كل المستويات التي أقرها المجتمع الدولي ومؤسساته.

وطالب المحتشدون القيادة الفلسطينية بوضع ملفات جرائم الإحتلال المتعددة أمام المؤسسات الدولية ذات الإختصاص وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية ووضعها أمام مسؤلياتها بالنظر في هذه الجرائم والمحاسبة عليها.

وقد أبرق المشاركون في اعتصام اليوم في برلين برسائل التحية والإكبار للأهل في الضفة المحتلة، خصيصاً للأهل في القدس وصور باهر ووادي الحمص على صمودهم وإصرارهم على مقاومة المحتل، والدفاع عن تراب فلسطين وعروبتها، كما وجّهوا التّحيّة الى أهلنا في غزّة المحاصرة وأكّدوا على دعمهم لمسيرات العودة الكبرى ومطالبها المشروعة، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار الأممي رقم 194 الّذي يتعلّق بحقّ اللاجئين بالعودة إلى مدنهم وقراهم الّتي هجروا منها عام 1948 بقوة السلاح وجرائم الإحتلال وعدوانه.

وقد تخلل الوقفة الإحتجاجيّة الأناشيد الفلسطينية الوطنية والقاء بعض الكلمات من المنظمين ومن المشاركين ومن المتضامنين مع شعبنا، التي جاء فيها:

• دعوة الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتشكيل ضغط على دولة الإحتلال الإسرائيلي من أجل وقف عمليات وسياسات هدم المساكن الفلسطينية ولحماية بلدة صور باهر ووادي الحمص في مدينة القدس ومن مواصلة الهدم والإعتداء على أبناء شعبنا المتظاهرين المدنيّين هناك.

• فرض عقوبات على حكومة الإحتلال ومقاطعتها لما تقترفته من سياسات ومخالفات قانونية وإنسانية بحق شعب أعزل يقبع تحت الإحتلال وتتعارض مع الأعراف والقوانين والشرائع الدولية والسماوية.

• توجيه الشكر للشعوب والأحزاب والحكومات ولكل من يقف الى جانب الشّعب الفلسطيني في مطالبه العادلة ويسانده لنيل حقوقه والدفاع عن ممتلكاته وتم شكر المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل على موقفها من اعتداء الإحتلال على أهلنا خاصة في وادي الحمص.