عقب الاعتداء عليه.. المصور الصحفي اياد حمد: قمع الاحتلال يهدف لمنعي من القيام بعملي المهني

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وطن: اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي بالضرب على المصور الصحفي اياد نمر حمد مصور وكالة انباء اسوشيتد برس العالمية خلال تغطيته فعاليات صلاة الجمعة في منطقة وادي الحمص في صورباهر بين القدس وبيت لحم.

وقام جندي احتلالي بالاعتداء على المصور حمد بالضرب وركله بقدمه مما ادى لسقوطه على الارض واصابته في قدمه برضوض، قامت بعدها الطواقم الطبية باسعافه على الموقع ومن ثم نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال الصحفي حمد ان جنود الاحتلال قاموا باحتجازه لفترة من الوقت من اجل منعه من القيام بعمله المهني وهو تصوير فعاليات صلاة الجمعة في وادي الحمص حيث قاموا بعزله عن زملاءه واحتجازه ومن ثم الاعتداء عليه .

ويأتي الاعتداء على الصحفي حمد خلال تغطيته اداء مئات المواطنين، اليوم، صلاة الجمعة بالقرب من البيوت المهدمة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأدى المئات من المواطنين صلاة الجمعة بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي وادي الحمص إلى قسمين منعزلين.

وصلاة الجمعة هذه الثامنة على التوالي، رفضا لسياسة الهدم والتهجير، ولعمليات الهدم المزمع تنفيذها لاحقا في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد هدمت الليلة الماضية خيمة الاعتصام والتضامن في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة حيث قالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من الشرطة والجنود حضرت ومن ثم قامت بمصادرة محتوياتها بالكامل.

وأوضحت المصادر أن شرطة الاحتلال والجنود انسحبوا بعد هدم الخيمة من المنطقة، وغادروا المنطقة.

المصدر: PNN