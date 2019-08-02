اصابات خلال مهاجمة الاحتلال للمسيرات الاسبوعية شرق قطاع غزة

رام الله - وطن: اصيب 11 مواطنا بينهم 4 بالرصاص الحي بينهم طفل وفتاة وصحفي، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلي للمشاركين في المسيرات الاسبوعية السلمية التي تقام ايام الجمعة من كل اسبوع شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين اثناء توافدهم على مناطق التجمعات الـ5 على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع.