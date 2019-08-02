كوشنر في المغرب لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط

وطن: وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني زيارة يجريها للبلد المغربي خلال شهرين، من أجل بحث الخطة الأمريكية السلام بهدف حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت مصادر طالبت عدم الكشف عن هويتها، أن كوشنر وصل الخميس إلى الرباط في زيارة تنتهي اليوم.

ولدى وصوله تم استقبال كوشنر "رسمياً" دون كشف مزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي اجتمع معهم المسؤول الأمريكي.

وتأتي الرحلة، بحسب المصادر، في إطار المناقشات الجارية حول الخطوات المقبلة بعد استضافة البحرين منتدى "السلام من أجل الازدهار" بهدف بحث تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين لكنه تجنب تناول المسائل السياسية ذات الصلة بالنزاع.

وكانت مبادرة المنامة قد قوبلت بالرفض وقتها من جانب 57 منظمة غير حكومية بـ12 بلداً عربياً ولم تحظى بحضور ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية ولم يعيرها المجتمع الإسرائيلي أي أهمية.

يشار إلى أن كوشنر قد بدأ في 31 يوليو(تموز) جولة مصغرة بالشرق الأوسط، شملت إسرائيل والأردن ومصر.