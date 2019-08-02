اصابة 3 صحفيين في غزة والقدس باعتداءات الاحتلال

وطن: اصيب 3 صحفيين في القدس وغزة اليوم الجمعة جراء اعتداءات الاحتلال عليهم.

ففي مدينة القدس اعتدى جنود الاحتلال على الصحفي إياد حمد مصور وكالة الاسوشيتد برس، في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، ما أدى لإصابته بكسور في رجله .

وفي غزة اطلق جنود الاحتلال النار على الصحفيين اثناء تغطيتهم لمسيرات العودة في قطاع غزة مما أدى إلى اصابة اثنين منهم وهم الصحفي أسامة الكحلوت الذي اصيب برصاصة في قدمه اليسرى شرق مخيم البريج، بعد لحظات من تلقيه اتصال من قبل المخابرات الاسرائيلية تحذره من استمرار التصوير والتغطية لمسيرات العودة ، والاخر الصحفي حاتم عمر المصور في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الذي اصيب في كلتا قدميه برصاص مطاطي من قبل جنود الاحتلال اثناء تغطيته لمسيرات العودة في مدينة خانيونس ووصفت جراحه بالمتوسطة .