الاحتجاجات في مخيمات لبنان مستمرة ضد قرار وزير العمل

وطن: جدد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في لبنان، الجمعة، رفضهم لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان بحق العمالة والمؤسسات الفلسطينية والقيود المتعلقة بإجبارهم على إصدار إجازات عمل.

وشهدت بعد صلاة الجمعة المخيمات الفلسطينية كافة على امتداد الخارطة اللبنانية فعاليات ومسيرات خلال جمعة الغضب الثالثة.

وأغلق اللاجئون الفلسطينيون مداخل مخيم البداوي، في الوقت الذي توافد فيه ناشطون لبنانيون متضامنون مع قضية اللاجئين، للمشاركة في التظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، كما شهد مخيم نهر البارد الإعلان عن إضراب عام، أغلقت خلاله المحلات التجارية.