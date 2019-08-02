الجمعة القادمة بعنوان "الشباب الفلسطيني"

وطن: أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر، داعية الى تفعيلها في كافة ساحات التواجد الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الامريكية التي تستهدف فلسطين والأمة.

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي في ختام الجمعة التاسعة والستين دعمها وإسنادها للأهل في وادي الحمص بسور باهر بالقدس المحتلة الذين يتمسكون بأرضهم في القدس ويعلنون رفضهم وتصديهم للاستيطان والتهويد .

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 70 بعنوان جمعة "الشباب الفلسطيني " تزامنا مع يوم الشباب العالمي للتعبير عن رفض شعنا للمؤامرة التي تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم على القطاع الصامد.

ووجهت التحية لروح الشهيد هاني ابو صلاح من خانيونس الذي "روى بدمه ارض فلسطين ثأرا لاستشهاد شقيقه المقعد فادي ابو صلاح ورفضا للحصار ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية ".

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في لبنان للاستمرار في تحركاتهم الشعبية السلمية لرفض قانون التهجير الناعم من لبنان بحجة قانون رخصة العمل مشددين على الحفاظ على وشائج الاخوة والعروبة ومع الشعب اللبناني الشقيق.