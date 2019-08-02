"فتح" تطالب قناة العربية بالاعتذار

رام الله - وطن: عبرت حركة فتح عن استنكارها ورفضها الشديدين للمقابلة التي اجرتها قناة العربية مع "شخص مشبوه تطاول على الشعب الفلسطيني وقيادته ومواقفها الوطنية التي ترفض صفقة القرن والتي قالت لا مدوية لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

كما عبرت الحركة عن استهجانها "كون هذه القناة قناة عربية وتقع في مثل هذه السقطة اللاأخلاقية وتحاول التشكيك في موقف القيادة الفلسطينية التي تتصدى لمؤامرة صفقة القرن على الشعب الفلسطيني والامة العربية وعلى القدس ومقدساتها."

وطالبت حركة "فتح" هذه "المحطة بالاعتذار العلني وعدم تكرار مثل هذه السقطات التي لا تخدم سوى أعداء الامة العربية."

وكانت قناة العربية قد استضافت امس فادي السلامين الذي انتقد القيادة الفلسطينية لعدم تعاطيها مع صفقة القرن، مؤكدا ان الطرف الوحيد الغائب هو الطرف الفلسطيني، ولاجدوى من الموقف الفلسطيني للقيادة بعدم الحضور وطرح حلول وتقديم وجهة النظر الفلسطينية، على حد زعمه.

واكد السلامين خلال مقابلة له مساء اليوم على قناة العربية، أنه من المبكر ان نحكم على مبادرة ترامب، والتي وبحسب ما قال تشمل بعض البنود التي وردت في مبادرة السلام العربية في قمة بيروت، فإن كان هذا فعلا مضمون المحتوى السياسي لصفقة القرن، فلماذا في هذا الوقت يستمر موقف القيادة الفلسطينية والرئيس عباس بعدم توضيح موقفه منها (للاطلاع اضغط هنا)