تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

وطن: تجددت الاشتباكات صباح اليوم السبت، في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان على خلفية مقتل الفلسطيني حسين علاء الدين، يوم أمس.

وانتشر الجيش اللبناني بكثافة عند مداخل المخيم بالتزامن مع تجدد الاشتباكات.

وشهد المخيّم توتّراً كبيراً عقب اغتيال الشاب حسين علاء بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول خلال مشاركته في مسيرة داخل المخيّم رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني بشأن العمال الفلسطينيين.

وأقدم مجهول يوم أمس الجمعة على اغتيال الفلسطيني حسين علاء الدين، وذلك خلال مشاركته في مسيرة فلسطينية تشارك فيها جميع القوى، لدعم الحقوق الفلسطينية أثناء مرورها عند الشارع الفوقاني في عين الحلوة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مركز لبيب الطبي في صيدا حيث فارق الحياة.

وفور شيوع النبأ سمع إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.

هذا وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، تظاهرات احتجاجيةً في جمعة الغضب الثالثة تحت شعار "مستمرون"، رفضاً لإجراءات وزير العمل اللبناني بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية.

وجدد المتظاهرون مطالبتهم بتعديل القانون اللبناني بما يضمن احترام خصوصيتهم كلاجئين وعدم معاملتهم كأجانب.