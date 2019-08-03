صورة مسربة لهاتف آيفون القادم.. وهذا ماكشفته

وطن: تناقلت العديد من المواقع الإخبارية صورة مسربة قيل إنها لهاتف أبل المرتقب، "آيفون 11 آر" المتوقع الكشف عنه في مؤتمر الشركة الأميركية الشهر المقبل.

ونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية، صورة مسربة للهاتف الجديد، وذلك من خلال لقطة لشخص يقوم باستخدام الهاتف المرتقب في تصوير هاتف "غلاكسي نوت 10".

ووضع الشخص دائرة على خلفية الهاتف، بحيث يظهر الانعكاس الموجود فوقها، آيفون 11 آر الجديد.

ويضم التصميم الجديد مربعا بأقصى الزاوية العليا من هاتف آيفون، وفيها 3 كاميرات.

وساد اعتقاد في البداية أن الصورة تروج لهاتف شركة سامسونغ الكورية، لكن الأمر ليس كذلك، بل إنه وسيلة جديدة لتسريب الصور.

واعتبرت "فوربس" التصميم الجديد لهاتف آيفون سيئا، خاصة لجهة حشر الكاميرات الثلاث في ناحية واحدة، مشيرة إلى انتقادات عديدة بدأت تنتشر على الإنترنت رفضا لهذا التصميم.