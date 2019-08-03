التنفيذية: اللجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تجتمع اليوم

وطن: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ستجتمع اليوم لوضع الاليات الفورية لتنفيذ هذا القرار.

وأضاف رأفت في تصريحات صحفية أن القيادة تتحرك على كافة المستويات لمجابهة الاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا، مشيرا الى استمرار التحرك مع الامم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع اليات لتنفيذ اليات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفق القرارات والشرعية الدولية.

وتعقيبا على الانباء التي تحدث عن أن ما تسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية" ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية، بالاضافة الى إعادة بناء 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها، قال رافت إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة هو تكريس احتلالها الاستعماري لعموم انحاء الضفة بضمها لـ"اسرائيل" ومنع شعبنا من اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بحيث تضم قطاع غزة والضفة.

واضاف رافت ان كل هدف حكومة نتنياهو بدعم من ادارة ترمب القضاء على حل الدولتين وتكريس الاحتلال الاسرائيلي لعموم انحاء الضفة وفي مقدمتها والقدس الشرقية، لذلك كل يوم هناك اعتداءات بهدم منازل ومصادرة اراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة بالاضافة الى اجراءات لضم مناطق من الضفة.