وزير الحكم المحلي: بدأنا بتنفيذ مخططات هيكلية في مناطق "ج"

وطن: أكد وزير الحكم المحلي مجدي صالح، السبت، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق، بغض النظر عن التصنيفات الاسرائيلية التي تعتبر مناطق "ج" مستباحة لها.

ووفق اتفاقية "اوسلو" فإن المناطق المصنفة "ج" تخضع لسيطرة "الاحتلال" أمنياً وإدارياً.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي ابدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج"، ولكن اجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها.

واكد أن القانون الدولي لا يمنح الاحتلال اي صفة قانونية لتنظيم البناء في الاراضي الفلسطينية، وان هذا يقتصر على مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني.