المشروبات الوطنية ترعى مشروع عمّار الأرض "احمِ شجرة بتدويرك ورقة"

وطن: للعام الرابع على التوالي، قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعاية لمشروع "احمِ شجرة بتدويرك ورقة"؛ والذي ينفذ من قبل مؤسسة عُمّار الأرض، واشتملت رعاية الشركة الشركة على تمويل طباعة وشراء الصناديق والأكياس المستخدمة في تجميع الورق، بالإضافة إلى طباعة اليافطة المعلقة على مركز التجميع الواقع خلف بلدية بيتونيا.

حيث قامت شركة المشروبات الوطنية بتقديم قرابة 500 صندوق لتجميع الورق التالف وإعادة تدوريه بالإضافة إلى 1000 كيس بيئي، تم توزيعها على 200 مدرسة بالاتفاق مع مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة، كما تم توزيع الصناديق على عدد من المطابع والجامعات والمصارف والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في المشروع، فيما تم في نهاية المشروع الذي استمر لمدة أسبوعين إعادة تدوير أكثر من ألفين طن من الورق بالتعاون مع مصنع إعادة تدوير الورق في مدينة أريحا.

وفي هذا السياق، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية؛ إن إدارة الشركة تحرص على المشاركة في هذه العملية البيئية الناجعة، للتخلص من الأوراق والكتب بشكل صحي وسليم، يسهم في حماية البيئة المحلية من مخاطر تجميع المواد الورقية والبلاستيكية، مؤكدا أيضا على أولوية القضية البيئية في الخطط الاستراتيجية للشركة وتقديمها الدعم والإسناد للمشاريع البيئية المتعددة، ومشاريع إعادة التدوير.

وأضاف الهندي: "نفتخر بعلاقتنا وشراكتنا مع مؤسسة عمار الأرض ونتثمن جهودها الرائعة في الحفاظ على بيئة فلسطينية نظيفة وخالية من التلوث، وجهود القائمين على مشروع "احمِ شجرة بتدويرك ورقة"، حيث يلتقي هذا الجهد مع أهداف الشركة"، كما شكر التعاون المقدم من قبل الهيئات الحكومية والخاصة ولا سيما المدارس والجامعات والبلديات والمصارف.

بدورها شكرت سندس سليمان نائب مدير مؤسسة عمار الأرض جهود شركة المشروبات الوطنية التي تعتبر سباقة في رعايتها للمشروع بتقديمها الصناديق والأكياس البيئية، بالإضافة إلى تقديم المشروبات من العصائر والمياه كضيافة للمدارس والمؤسسات التي تشارك في تجميع الكتب في المكان المخصص لذلك، إلى جانب رعايتها لطباعة المنشورات التعريفية والتوعوية، مضيفة أن مشكلة التخلص من النفايات الصلبة هي مشكلة قديمة حديثة تواجه البلديات، حيث تسعى المؤسسة بالتعاون مع شركة المشروبات الوطنية لإيجاد الحلول لهذه المشكلة والتقليل من العبء الواقع على البلديات.

وقالت سندس سليمان نائب مدير مؤسسة عمار الأرض إن المؤسسة تقوم بتنفيذ المشروع مرتين خلال العام؛ في نهاية كل فصل دراسي، حيث يتم توزيع الصناديق والأكياس الخاصة لجمع الأوراق والكتب التالفة على المؤسسات المشاركة، ليتم إتلافها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أشارت سليمان أن عمار الأرض بصدد توسعة مشروع إعادة التدوير ليشمل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.