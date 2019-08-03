نقيب المحامين لوطن: يجلس على مقاعد التدريب في النقابة 4 آلاف.. وهناك 10 آلاف محامي بلا عمل.. وبعض الجامعات لا تستجيب

وطن- ريم أبو لبن: أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها عن معايير جديدة للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة إليها هذا العام والسنوات القادمة، حيث اشترطت للانتساب، أن يحصل الطالب على معدل لا يقل عن 80% في الثانوية العامة، وأن يقتصر التسجيل على خريجي فرعي العلمي والأدبي فقط.

وتعقيبا على البيان، أكد نقيب المحامين جواد عبيدات لـوطن بأن القرار جاء لتنظيم مهنة المحاماة حيث يجلس سنوياً على مقاعد التدريب لدى النقابة قرابة 4 آلاف متدرب، وفي الانتظار يجلس ألفين آخرين، مما شكل هذا على حد تعبيره عبئا إضافيا وتكلفة تقع على كاهل النقابة.

موضحاً أنّ عدد المتقدمين لامتحان مزاولة مهنة المحاماة قد تضاعف، حيث يتقدم كل ستة أشهر قرابة ألفي مزاول.

وفي ذات السياق شدد عبيدات على أن مهنة المحاماة قد طالتها البطالة لتصبح "ظاهرة" بعد أن كانت قبل 4 سنوات بطالة "المبطنة"، مشيراً إلى أن قرابة 10 آلاف محامي لم يتوفر لهم فرص عمل بعد.

وأضاف عبيدات: "بحسب إحصاءات أجريت للمقاعد الدراسية لدى الجامعات فإن عام 2030 سيضم قرابة 70 ألف محامي".

وعن قدرة النقابة على استيعاب الأعداد المتزايدة للمتدربين، قال عبيدات: "نقابة المحامين لم يعد بمقدورها استيعاب هذا العدد الكبير من المتدربين للمحاماة، ونحن فعليا نريد أن ندرب محامين لكي يخرجوا الى سوق العمل أكفاء وأن يتأهلوا للقضاء والنيابة وكمستشارين قانونيين، حيث أن التدفق الهائل في عدد المتدربين خلق لدينا فوضى لأن اعدادهم لا تتناسب مع أعداد المحامين المدربين".

فيما أكد بأن هذه الأرقام بحاجة إلى وقفة جادة من قبل كافة الجامعات والكليات الفلسطينية، لأن معظم الجامعات لا تستجيب للأمر، وتنظر للواقع بمنظور "إيجابي"، على حد قوله.

وعن استجابة الجامعات، قال عبيدات: جزء كبير من الجامعات لم تلتزم بالتفاهمات والنقاشات الدائرة معهم بخصوص تحديد معدلات القبول لأفرع كليات الحقوق فيها، رغم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم".

مستدركاً بقوله أن بعض الجامعات والكليات قد أبدت التزاما بالأمر.

فيما أوضح بأن قرار النقابة لا يعني إيقاف تدريب الخريجين، إنما جاء لتحديد أعداد المنتسبين إليها، منوهاً بقوله بأن المتدربين بمهنة المحاماة قد تضاعف أعدادهم في السنوات الثلاث الأخيرة وحتى اللحظة، خاصة وأن الثانوية العامة لم تعد تقتصر على فرعي الأدبي والعلمي كما السابق، فأصبح من يتخرج من فرعي الصناعي والتكنلوجيا وغيرها أن ينتسب لكلية الحقوق.

وفي ذات السياق، قال عبيدات: "هذا الأمر قد تسبب بخلل كبير، اليوم أصبح بمقدور الجميع أن يتخصص في مجال القانون، حتى أن بعض الجامعات قد خفضت معدلات القبول للتخصص، مما خلق نوعا من الفوضى ونحن نريد ترتيب البيت الداخلي لمهنة المحاماة، وتحقيق المصلحة العامة".

فيما أوضح عبيدات بأن النقابة تبحث في شأن إنشاء معهد للتدريب لتنظيم مهنة المحاماة، حيث أن قرابة 90% من موظفي نقابة المحامين مسخرين طاقاتهم لتدريب الخريجين.

وكان مجلس نقابة المحامين قد أوضح في بيان له اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذها جاءت على ضوء الاعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية بخصوص معدلات وفروع القبول لكليات الحقوق، ومراعاة منه لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق، بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل وتجاوز القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل المتدربين، وإيمانا من مجلس النقابة بضرورة التركيز على جودة التدريب لأهمية هذه المهنة ودون المساس بالواقع المكتسب لطلبة كليات الحقوق الجالسين على مقاعد الدراسة حاليا.

وبين، أن هذه القرارات جاءت وفقا لصلاحياته لضبط مسألة تدفق خريجي كليات الحقوق ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية حتى لا تكون مسألة التدريب عقبة أمامهم بعد التخرج، وتوجهت اليهم مرة اخرى باختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.

وكان مجلس النقابة قد دعا بتاريخ 17/7/2019 خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل.