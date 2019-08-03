اتحاد المعلمين لوطن: اشتية يدعم مقترحاتنا المتعلقة بتأجيل العام الدراسي وتقليص أيام الدوام

وطن: قال عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين حلمي حمدان، السبت، إن هناك تفهما عاليا لدى رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزارة التربية والتعليم، حيال المقترحات التي قدمها الاتحاد، والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة نتيجة احتجاز "إسرائيل" لأموال المقاصة.

وفي تصريح لوطن، أشار حمدان إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى د. اشتية، وقناعة بأهمية تلك المقترحات، وأنه أعرب عن دعمه لها، إلى جانب استعداد وزارة التربية والتعليم للعمل على الموضوع بكافة الإمكانيات.

لكن حمدان استدرك بالقول إن تلك القضايا بحاجة للبحث داخل الإدارات المعنية في الوزارة، وفي داخل الحكومة، وأنه خلال اليومين القادمين ستكون هناك جلسة مع رئيس الوزراء، وسيتم بناء عليها توضيح كل شيء.

واقترح الاتحاد تأجيل افتتاح العام الدراسي الى مطلع شهر أيلول، أي بعد صرف رواتب الشهر الجاري، وتقليص عدد أيام الدوام إلى 4، والغاء الدورات والأنشطة والفعاليات التي تنظم أيام السبت، إلى جانب تأجيل الأقساط المدرسية على جميع أبناء الموظفين الحكوميين.