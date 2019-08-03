فيديو | قتلى وجرحى في إطلاق نار كثيف ومستمر في أحد مراكز التسوق في تكساس الأمريكية

وطن: قالت الشرطة إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، وطلبت من المواطنين تفادي مركز سيلو فيستا التجاري.

وقالت شرطة إل باسو في تغريدة على تويتر "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطوّر". ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة.

وأفادت وكالة "سي ان ان" عن سقوط عدد من القتلى باطلاق النار.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة، ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل إضافية في الحال، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت شرطة إل باسو عبر حسابها في "تويتر" أنها تلقت بلاغات عديدة بأن عدد مطلقي النار أكثر من شخص.