حزب الشعب يدعو لتحويل القرارات السياسية لإرادة شعبية وتعزيز مجابهة الاحتلال ومقاطعته الشاملة

وطن: أكد حزب الشعب الفلسطيني على أهمية اتخاذ كل الخطوات العملية، على الصعد السياسية والقانونية والديبلوماسية والكفاحية لتنفيذ قرار "وقف العمل" بالاتفاقيات التي وقعتها م. ت. ف مع دولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عقده المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، يوم السبت، بحث فيه مجمل التطورات التي تمر فيها القضية الوطنية الفلسطينية.

وأكد الحزب في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه على أهمية هذا القرار، واتباع كل الاجراءات التي من شأنها دعم تحويل القرار لإرادة شعبية كفاحية من أجل دعم وتعزيز وتوسيع حملات المقاطعة الشاملة للمنتجات "الاسرائيلية" على المستويين الرسمي والشعبي، وتصعيد النضال ضد الاستيطان وكل مظاهر الاحتلال وممارساته الاجرامية بحق شعبنا، ومقاومة التطبيع معه.

وفيما أكد المكتب السياسي على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتعزيز صمود المواطنين في الأراضي الفلسطينية كافة، وكذلك التوزيع العادل لأعباء أي أزمات كانت، مشدداً على أهمية التزام كل قوى وفعاليات الشعب الفلسطيني بالثوابت السياسية الوطنية، والوقوف صفاَ واحداَ في مواجهة كل مسعى للنيل وحدة الشعب وتمثيله السياسي، وفي مقدمة ذلك مواجهة وافشال مؤامرة "صفقة القرن" وكل ما يماثلها.

كما بحث المكتب السياسي، آخر التطورات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في لبنان في ضوء قرارات الحكومة اللبنانية وإجراءاتها التقييدية بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وفيما جدد الحزب إدانته لتلك القرارات وما يترتب عليها من إجراءات، طالب الحكومة اللبنانية بوقف هذه القرارات واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، مثمناً تقديره العالي لكوادر وأعضاء منظمة حزب الشعب في لبنان، لدورهم في التواصل مع القوى الوطنية اللبنانية وتنظيم وقيادة الجماهير لمجابهة تلك القرارات المجحفة.

كما أكد المكتب السياسي للحزب على المضي قدماَ للإسراع في استكمال التحضيرات الملموسة لضمان عقد مؤتمره الخامس في غضون ستة أشهر كحد أقصى، والعمل على الانخراط في ذلك بعزيمة قوية.