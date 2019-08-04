الاحتلال يجري مناورة بقيادة سلاح البحرية وبمشاركة دولية في حيفا

وطن: أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أن الجيش سيجري مناورة بقيادة سلاح البحرية بمشاركة دولية اليوم الأحد.

وتشمل المناورة التي ستجري في الشمال في ميناء مدينة حيفا المحتلة، تعاون دولي مشترك داخل "إسرائيل"، حيث ستشارك في المناورة 10 أساطيل أجنبية وفي إطار هذه المناورة سيتم تتفيد سيناريو تقديم الدعم الإنساني في حال حدث زلزال بقوة كبيرة جدا.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أنه سيتم ملاحظة حركة مكثفة لطائرات الهليكوبتر وسفن جيش الاحتلال والسفن الأجنبية، مؤكدًا أن التمرين خطط له مسبقًا ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.

ومن المتوقع أن تنتهي التدريبات يوم الخميس المقبل.