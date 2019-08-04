استطلاع اسرائيلي: الليكود واليمين يفشلان في تشكيل حكومة يمينية



رام الله- وطن: اظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإخبارية 12 وبرنامج لقاء الصحافة ونشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية مساء امس السبت، رفض 59% ممن شملهم الاستطلاع تشكيل حكومة وحدة بين الليكود والازرق والأبيض ومشاركة ليبرمان معهم.

كما اظهرت نتائج الاستطلاع ممن شملتهم الأسئلة، ان ايهود براك خارج "الكنيست" بسبب حصول المعسكر الديموقراطي على 7 مقاعد، بينما حصل اتحاد أحزاب اليمين برئاسة شاكيد على 12 مقعدا، بينما جاءت القائمة المشتركة كقوة رابعة في الكنيست بـ 11 مقعدا فيما لو جرت الانتخابات اليوم.

اما نتائج الاستطلاع فكانت على النحو التالي:

.حزب الليكود 30 مقعدا

.قائمة الأزرق والأبيض 29 مقعدا

.اتحاد أحزاب اليمين برئاسة شاكيد 12 مقعدا

.القائمة المشتركة 11 مقعدا

.حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان 10 مقاعد

.يهودوت هتوراة 8 مقاعد

.المعسكر الديموقراطي بين براك وميرتس 7 مقاعد

.حركة شاس: 7 مقاعد

.حزب العمل واوري ليفي 6 مقاعد