شركة "مدى" لخدمات الانترنت تؤجل استحقاق فواتير موظفي القطاع العام

وطن: أعلنت شركة مدى لخدمات الإنترنت عن قرارها تأجيل موعد استحقاق فاتورة خدماتها الصادرة خلال شهر 8 لمشتركيها من فئة موظفي القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية، بحيث يكون التأجيل لفترة شهرين.

جاء ذلك في بيان للشركة، اليوم الأحد، التي أرجعت قرارها للظروف المالية الصعبة السائدة في الوطن والتي أثّرت بشكل خاص على منتسبي القطاع العام والأجهزة الأمنية، لا سيّما في ظلّ الاحتياجات الإضافية في هذه الفترة والمرتبطة بحلول عيد الأضحى وبداية السنة الدراسية الجديدة.

وأكدت شركة مدى على أن قرارها ينبع من إيمانها بواجب المساهمة بالتخفيف عن كاهل المواطن، وتأكيد ا لمساندة جهود الحكومة الفلسطينية في مجابهة الأزمة الحالية.

وبيّنت الشركة بأنه وللإستفادة من هذا القرار، على المشترك صاحب الرقم أن يتواصل مع الشركة إمّا من خلال الرقم ( 1700666555) أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو زيارة أحد فروع الشركة ووكلائها ومعه ما يثبت بأنه موظف بالقطاع العام.