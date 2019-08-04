مواطن يشتكي عبر وطن من "المماطلة" في زراعة "بربيش" غسيل الكلى لوالدته.. والبيتاوي يوضح لوطن

وطن: اشتكى المواطن اياد حمودة من الإجراءات المعقدة والمماطلة في تركيب خرطوم دائم "بربيش" لوالدته المريضة التي تخضع لعمليات غسيل كلى بشكل دائم.

وقال حمودة لوطن، إنه نتيجة للإشكاليات المتكررة في زراعة "البربيش" المؤقت لوالدته وانسداده وصعوبة نقل الدم من خلاله، قرر الأطباء في مجمع فلسطين الطبي وضع "بربيش" دائم لها، وأوصى الطبيب المشرف عليها بزراعة "البربيش" الدائم بشكل مستعجل لوالدته.

وأضاف حمودة أنه تم تعيين موعد لعملية زراعة "البريش" الدائم لوالدته الاثنين الماضي، لكن لم يتم إدخالها لغرفة العمليات ولم تتم الزراعة، وأخبره الأطباء بأنه "نعتذر لا يوجد مجال اليوم"، مع العلم أنه "تمت زراعة بربيشين لمريضين من معارف الدكتور في نفس اليوم"، حسب قوله.

وأوضح أن والدته أصيبت بالإعياء والإغماء الاثنين الماضي، عندما حاول الأطباء إجراء عملية غسيل كلى لها، وخضعت أيضا الاربعاء الماضي لعملية غسيل كلى مرة أخرى، وجرت عملية الغسيل بصعوبة نتيجة خلل في "البربيش" المؤقت، وأخبره الأطباء المشروفون بأنهم لن يستطيعوا اخضاعها لغسيل كلى مرة أخرى بهذا الوضع ويجب أن يتم زراعة "بربيش" دائم لها.

وأشار حمودة إلى أنه حصل على تقرير مستعجل من الطبيب المشرف على حالة والدته لزراعة "البربيش" الدائم في اسرع وقت، وعند مراجعة المستشفى أخبروه أنه يتم تحويل الحالات لمستشفى الخليل والنجاح، مع العلم ان المريض ينتظر هناك عدة أيام قبل زراعة "البربيش"، وفق حمودة.

وأضاف أنه عندما راجع قسم التحويلات الطبية، وجد أن لجنة التحويلات الداخلية ستجتمع الثلاثاء القادم للنظر في حالة والدته وإلى أي مستشفى سيتم تحويلها. مؤكداً أنها الآن بلا "بربيش" لسحب لغسيل الكلى وحالتها مستعجلة.

وأكد وجود عشرات الحالات من مرضى الكلى التي تعاني من نفس المشكلة، مناشداً بحل مشكلتهم بشكل مستعجل.

من جانبه، قال مدير مجمع فلسطين الطبي د.أحمد البيتاوي لـوطن، إنه اجتمع اليوم مع الأطباء وسيكون غدا اجتماع أخر، لتحديد أولويات زراعة "البرابيش" للحالات المستعجلة، واتخاذ الإجراءات المتبعة قبل إجراء عملية الزراعة، حتى لا تحدث عملية إنغلاق "للبربيش" أو مشاكل صحية أخرى.

وأضاف أنه يجب وضع بروتوكول لمرضى الكلى متى تتم عملية زراعة "البربيش" ومتى لا تتم، إذ أن عملية الزراعة الدائما لها شروطها، ويجب ان يكون المريض معافى من الالتهابات.

وأشار إلى أن هناك أساليب أخرى متبعة لتركيب "البرابيش"، غير الزراعة الدائمة حتى لا تتعطل حياة المريض.