"كول يو" لخدمات الانترنت تواصل حملة دعم موظفي القطاع العام والخاص

وطن: أعلنت شركة كول يو لخدمات الإنترنت عن قرارها باستمرار حملة دعم موظفي القطاع العام " واجبكم علينا " وتأجيل موعد استحقاق فواتير الخدمات المستحقة على مشتركيها في شهر 8 من فئة موظفي القطاع العام والعسكري.

وأشارت الشركة في بيان صحفي إلى أن قرارها هذا ينسجم مع مسؤولية الشركة تجاه مشتركيها خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة السائدة في الوطن وعدم قدرة الحكومة على صرف رواتب الموظفين كاملة بسبب سياسات الإحتلال.

وأضافت الشركة أن الحملة تشمل ايضاً موظفي القطاع الخاص عن الفواتير المستحقة عليهم لشهر 8 /2019 وذلك بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد.

وأعلنت الشركة من خلال بيانها بأن مشتركي كول يو من فئة الموظفين المدنيين والعسكرين والقطاع الخاص بإمكانهم الاستفادة من هذه الحملة بالتواصل المباشر مع الشركة من خلال مقرها الرئيسي او مكاتبها الفرعية في محافظات الوطن. او من خلال الاتصال على الرقم 1700225588.