المالية: صرف رواتب الموظفين غدا بنسبة 60%



رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، أن رواتب الموظفين العموميين لشهر تموز ستصرف، يوم غد الاثنين.

وقالت المالية في بيان مقتضب للناطق الاعلامي باسمها عبد الرحمن بياتنة، إنها ستصرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء والاسرى والاسرى المحررين في جميع محافظات الوطن، وما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيقل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة، وكامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.