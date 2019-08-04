"نابلس الشرقية" بعيدة عن أنظار المسؤولين.. والمواطنون يشكون معاناتهم عبر وطن!

وطن - نابلس - علا مرشود: لا زالت المناشدات المتكررة من أهالي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس والشكاوى اليومية على وسائل الاعلام وللجهات المسؤولة لا تلقى آذاناً صاغية، فالإهمال الملحوظ من قبل كافة الجهات ليس حالاً جديداً على هذه المنطقة.

مؤخراً، وفي الوقت الذي تتركز فيه الحركة التجارية في وسط وغرب المدينة، تجدها بالكاد تلتقط أنفاسها شرق المدينة التي تعتبر مدخلها وواجهتها، وطن قابلت عددا من المواطنين الذين شرحوا الإهمال الذي تتعرض له المنطقة من قبل الجهات المسؤولة.

المواطن نهيد دويكات قال لـ وطن إن المنطقة الشرقية في نابلس معدومة ومهمشة من قبل البلدية والمحافظة والغرفة التجارية وغيرهم، وكل الاهتمام يصب وسط المدينة في حين لا تلقى هذه المنطقة أي اهتمام.

من جهته، قال رائد السخلة وهو صاحب أحد المحلات في المنطقة التجارية، ان غالبية المحلات في المنطقة هي صناعية، وهو السبب في عدم اقبال الناس عليها، حيث لا يوجد تنوعا كافيا في المنطقة كي يجذب المواطن اليها.

المواطن محمد ديك قال لـ وطن إن معظم المواطنين يتجهون الى وسط البلد، والمنطقة الغربية بسبب عدم توفر محال تجارية متنوعة في تلك المنطقة، حيث الاتجاه نحو المواد الغذائية والخضراوات في حين ان المواطن يجد في سوق وسط البلد كافة احتياجاته.

من جهته، قال المواطن سمير الناهض ان المنطقة الشرقية أصيبت بالسكون، حيث لا يوجد فيها لا بيع ولا شراء والمواطنون لا يشترون الا الاحتياجات البسيطة من هناك، مرجحا ان السبب هو الوضع الاقتصادي الصعب الى جانب اهمال تلك المنطقة من قبل المسؤولين وعدم توفير عوامل الجذب لها.

فمتى تلقى المنطقة الشرقية في نابلس اهتماما كافيا من قبل الجهات المسؤولة؟