الداخلية لوطن: لأول مرة منذ عام 1967.. 7 كنائس في المغطس خالية من ألغام الاحتلال

وطن: أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الالغام في وزارة الداخلية عن انتهاء المرحلة الاولى من عملية إزالة الالغام والمخلفات الحربية من اراضي كنائس المغطس على الحدود الشرقية بين فلسطين والأردن.

وقال مدير العمليات عيسى غنيمات لـوطن، إنه تم الإنتهاء من إزالة الألغام والمخلفات الحربية من أراضي الكنائس والأراضي التابعة لها، والتي تقدر مساحتها بـ 136 دونما.

وأضاف غنيمات خلال حديثه لـوطن، أن أراضي الكنائس كانت مملوءة بالمخلفات الحربية والقنابل اليدوية المفخخة وقذائف الدبابات، والتي قدر تنفجر بأي شخص قد يقترب منها، وهي من مخلفات حرب 1967.

وأوضح أن زيارة الكنائس وعددها 7 (الاثيوبية، الرومانية، القبطية، الفرنسيسكانية، واليونانية، والروسية، والسريانية)، غير مسموح به حتى يتم إزالة جميع الألغام في المناطق المجاورة لها، وهي المرحلة الثانية من عملية إزالة الألغام والتي تقدر مساحتها بـ 500 دونم، وهذه هي المنطقة الفاصلة بين اراضي الكنائس ونهر الأردن.

وتابع: على سبيل المثال تم إزالة الألغام في الكنيسة الاثيوبية وتقدر مساحتها 880 مترا والمنطقة المحطية بها 11 دونما.

وأكد بأنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تنظيف المنطقة من الألغام بشكل كامل خلال عام واحد، أي خلال منتصف العام 2020.

وأكد أنه لا يستطيع أحد الدخول إليها منذ العام 1967 حتى اليوم، وبعد الإنتهاء من إزالة الالغام سيتم إعادة الكنائس إلى مرجعياتها الدينية المختلفة، لترميمها وفتحها من جديد.