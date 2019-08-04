الإغاثة الزراعية تنهي دورة تدريبية لمتطوعيها "توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان الدولية"

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) دورة تدريبية متخصصة في مجال توثيق إنتهاكات حقوق الانسان الدولية في مركز الشهيد نعيم خضر في بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، وشارك في الدورة التدريبية مجموعة من متطوعي الإغاثة الزراعية من مختلف المحافظات، و تأتي هذه الحملة ضمن أنشطة مشروع " تعزيز الإستثمار في التنمية الريفية المتقدمة – أرضي الممول من حكومة لوكسمبورغ .

وهدفت الدورة للإرتقاء و زيادة وعي و كفاءة المتطوعين و مهنية العاملين في مجالات تتصل بحقوق الإنسان ، و تمكين المتطوعين على مهارات و ادوات البحث الميداني في مجالات حقوق الانسان يتخللها اليات جمع المعلومات و الزيارات الميدانية و المقابلات و ذلك لتمكينهم من جمعها و توثيقها بشكل صحيح ، كما تضمنت الدورة العديد من المواضيع المتنوعة في مجال معرفة مبادئ و مقاييس حقوق الإنسان و منهجية البحث الميداني و الرصد و التوثيق و كذلك جدوى التوثيق استنادا الى استخدام اليات الامم المتحدة.

و استمر التدريب على مدار 3 أيام متواصلة جرى خلالها التدريب على اعتماد اسلوب التقديم و المحاضرات النظرية التي تشمل الشروحات و اشراك المتطوعين و التفكير بصوت عالي من خلال التمارين العملية و النظرية و ربط ذلك بالعديد من القضايا التي جرى تناولها بامثلة حية من الواقع و بعض جوانب الإنتهااكات في الحياة الفلسطينية.

و يأتي هذا التدريب ضمن برنامج بناء قدرات المتطوعين و تمكينهم من المشاركة في الحياة الإجتماعية و اكسابهم خبرة في مجال توثيق الإنتهاكات و الاعتداءات المتكررة بحق شعبنا الفلسطيني.

و في نهاية التدريب اختتم المتطوعين ورشتهم بحملة تطوعية في مركز الشهيد نعيم خضر في الزبابدة و ذلك استنادا من رؤية المؤسسة التي تهدف لإعادة الإعتبار للعمل التطوعي و اعادة تفعيله في المجتمع الفلسطيني بشكل اوسع .