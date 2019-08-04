ميلان يضم الجزائري بن ناصر رسمياً

رام الله- وطن: أعلن نادي ميلان الإيطالي الأحد تعاقده مع اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر بشكل رسمي قادمًا من صفوف إمبولي.

ووفقًاً للموقع الرسمي "للروسونيري" فإن بن ناصر وقع مع ميلان على عقد مدته 5 أعوام، وينتهي في صيف 2024.



وأشارت تقارير إلى أن بن ناصر انتقل إلى ميلان مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمتغيرات، وسيحصل بن ناصر على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في مصر، ونال لقبها منتخب الجزائر على حساب السنغال.

وكان بن ناصر ينتمي لأكاديمية آرسنال الإنجليزي قبل انتقاله إلى إمبولي في 2017، وخاض 37 مباراة في الدوري الايطالي الموسم الماضي وصنع ثلاثة أهداف.