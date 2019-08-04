صور | غضب مستمر في مخيم بلاطة بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته من الأجهزة الأمنية

وطن: أغلق شبان غاضبون شارع القدس جنوبي مدينة نابلس، اليوم الأحد، على إثر وفاة شاب هاشم عمر عطا الله الطيراوي من مخيم بلاطة متأثرًا بإصابته اصابته برصاص قوات الامن في مخيم بلاطة قبل ثلاثة اسابيع.

وأفاد مراسل وكالة وطن في نابلس بأن عشرات الشبان أضرموا النار في إطارات السيارات على شارع القدس (المدخل الجنوبي لنابلس)، بعد الإعلان عن وفاة الشاب.

وذكر مراسلنا أن حالة الغضب وحرق الإطارات التي اندلعت صباح اليوم هدأت وقت الظهيرة، ثم تجددت بعد الظهر ولا زالت مستمرة حتى الآن...

وكان الطيراوي أصيب بجراح خطيرة قبل نحو أسبوعين عندما أطلقت قوة أمنية النار على السيارة التي كان بداخلها عدد من الشبان بالقرب من مخيم بلاطة.

وتم نقل الطيراوي إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، قبل أن يعلن عن وفاته صباح اليوم.

وحاولت وطن التواصل مع المتحدث باسم الأجهزة الأمنية لمعرفة خلفية الحادث الذي أدى لإصابة الشاب ومن ثم وفاته، لكنه لم يجب على هاتفه.