لم يتسبب بإصابات.. زلزال يضرب شرقي اليابان

وطن: ذكرت السلطات الأميركية واليابانية، أن زلزالا قويا بشدة 6.3 درجات، سجل، الأحد، في منطقة المحيط الهادئ، قبالة سواحل فوكوشيما شمال شرقي اليابان.

وأوضح معهد المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، أن الزلزال، الذي يبعد مركزه 54 كيلومترا شرقي نامي في محافظة فوكوشيما، طال مساحات واسعة بالمنطقة على الساعة 19:23 (10:23 بتوقيت غرينتش).

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن لا مخاطر من حصول تسونامي.

وأصدرت تحذيرا عند وقوع الزلزال، لكنه لم يتسبب في إصابات أو أضرار، كما تفيد حصيلة أولية.

وتوقفت حركة قطارات "شينكانسن" الفائقة السرعة بصورة مؤقتة في المنطقة، كما ذكر تلفزيون إن.إتش.كاي.

(رويترز)