"التعليم العالي": على الجامعات تسهيل تسجيل الطلبة من أبناء الموظفين الحكوميين

وطن: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، الأحد، أن وزارته خاطبت كل الجامعات الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية، والالتزام بتوصية مجلس الوزراء بضرورة أن تتقاضى الجامعات نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفة العمومية، وترحيل النسبة الباقية 50% كدين على الطلبة، إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من اتحاد المعلمين برئاسة امينه العام سائد ارزيقات، لبحث عدة قضايا.

وأضاف أبو مويس ان الجامعات أبدت استعدادها تسهيل تسجيل الطلبة، والتعاون بهذا الخصوص.