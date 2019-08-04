عمر رحال لوطن: العضوية نافذة فلسطينية جديدة على المسرح الدولي

وطن: حصل مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على العضوية الاستشارية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كسادس مؤسسة حقوقية فلسطينية تحصل على هذه العضوية.

وفي اتصال لـوطن مع مدير مركز "شمس"، وصف عمر رحال الحصول على العضوية الاستشارية بأنها من حيث المبدأ جاءت كـ"تقييم إداري" لآداء مركز شمس. كما وعدّها نافذة فلسطينية جديدة على المسرح الدولي، عبر أهم منظمة دولية (الأمم المتحدة)، لنقل القضية الوطنية الحقوقية الداخلية وتحويلها إلى قضية رأي عام؛ حيث تَمنح العضوية مركز شمس الحق بحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وكل ما له علاقة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنه.

والمسألة الأخرى المهمة في الحصول على عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بحسب رحال، هي منحه الصلاحيات لرفع تقارير ظل لها علاقة بالشأن الحقوقي الفلسطيني، إضافة لمراسلة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة مثل المقرر الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة عقوبة الإعدام ووحرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان... وإنشاء حلقة اتصال معهم.

مما يمكن مركز شمس من عقد ندوات ومحاضرات في المقرات التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التي تتناول الحالة الفلسطينينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.