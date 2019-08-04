بعد ساعات من حادثة تكساس.. 10 قتلى و عشرات الجرحى بإطلاق نار في أوهايو

وطن: قالت وسائل إعلام أميركية إن قتلى وجرحى سقطوا في إطلاق نار بولاية أوهايو، ويأتي ذلك بعد مقتل عشرين شخصا وجرح العشرات في حادث مماثل في تكساس السبت. وأدى لخروج مظاهرات تطالب بتقييد حمل السلاح.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث الثاني، اليوم الأحد، وقع خارج مطعم بعيد الساعة الواحدة فجراً (بالتوقيت المحلي) في أوهايو.

وأفادت أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح العشرات عندما فتح مسلح النار على مجموعة من المواطنين في دايتون بولاية أوهايو قبل أن ترديه الشرطة.

وكتبت الشرطة على "تويتر" أن مطلق النار قتل، وأضافت: "هناك 9 قتلى أيضا. ونقل 16 شخصا على الأقل إلى المستشفيات مصابين".

وقال شاهد عيان كان يجلس خارج المطعم، إن شخصا ما اقترب وأطلق النار بشكل عشوائي على المارة.

وكتب في منشور على موقع "فيسبوك": "مطلق النار حاول دخول المطعم لكن شخصا ما اعترضه وخطف منه السلاح وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا".