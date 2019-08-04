منتخبنا يواجه منتخب لبنان غدا في بطولة غرب آسيا

وطن: يبحث منتخبنا الوطني لكرة القدم عن التعويض، عندما يواجه مساء الغد منتخب لبنان في 3 مبارياته في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

منتخبنا كان خسر في اللقاء السابق وبصعوبة أمام صاحب الأرض منتخب العراق بهدف لهدفين وفي الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، علما أنه كان هو البادئ بالتسجيل، وكان استهل مشواره بالبطولة بفوز صعب على منتخب اليمن بهدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط رفقة المنتخب اللبناني الذي يملك نفس النقاط وفارق الأهداف.

المشاركات السابقة للكرة الفلسطينية في البطولة الآسيوية، لم تحقق نتائج مرضية ولم يستطع منتخبنا الوطني سوى من تحقيق فوز يتيم تحقق على حساب منتخب لبنان بالذات في نسخة 2012 التي أقيمت في الكويت بهدف وحيد سجله وقتها اللاعب إياد أبو غرقود.

الأفضلية بشكل كبير لمنتخبنا الوطني في تاريخ مبارياته أما نظيره اللبناني في اللقاءات الرسمية أو الودية، وآخر لقاء أقيم قبل حوالي 3 سنوات وانتهى بالتعادل بهدف لمثله وجاء هدف التعادل لمنتخبنا في الوقت بدل الضائع عبر الكابتن والمدافع عبد اللطيف البهداري.

أما المنتخب اللبناني فاستهل مشواره بالبطولة بالخسارة أمام العراق بهدف وحيد، وفي اللقاء الثاني حول تأخره امام المنتخب السوري بهدف إلى فوز تحقق في الدقائق العشرة الاخيرة من عمر المباراة.