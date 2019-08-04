تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة!

وطن: كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم الأحد، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، تمهيدا لترميمه.

وقال العناني إن التابوت "يعد قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020"، وهذا بعد عملية الترميم التي ستستغرق 8 أشهر.

وأضاف أن التابوت الذهبي لملك الدولة المصرية القديمة كان بحالة سيئة نتيجة تركه بمقبرة الملك في وادي الملوك بمدينة الأقصر لمدة 97 عاما من دون ترميم.

ويعتبر "توت عنخ آمون" الذي اعتلى العرش سنة 1333 قبل الميلاد، أشهر الفراعنة في التاريخ، ويعود الفضل في ذلك لاكتشاف تابوته الذهبي سليما سنة 1922.

من الجدير بالذكر أن التابوت المذهب أصابه الكثير من التلف، حيث ظهرت شروخ في طبقات الجص المذهبة، إلى جانب ضعف عام في طبقات التذهيب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية