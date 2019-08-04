خلافاً لما أعلنه سابقاً.. ملحم يؤكد لـ"وطن" أن رواتب الشؤون الاجتماعية ستُصرف نهاية الشهر الجاري

وطن: قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن قراراً حكومياً كان قد اتخذ بصرف رواتب الأسر المحتاجة بالتزامن مع رواتب الموظفين يوم غد الاثنين وقبل العيد.. ولكن أمراً طارئاً ادى لتأجيل صرف رواتب المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد ملحم في اصتال مع وطن مساء اليوم أن "خللاً فنياً حصل مع شركائنا مما اضطر الوزارة لإصدار بيان بأن الرواتب لن تصرف قبل نهاية الشهر الجاري".

وكان ملحم قد صرّح في وقت سابق من اليوم، لـوطن، أن الحكومة ستصرف مستحقات الأسر الفقيرة المستفيدة من وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، غداً الاثنين وبالتزامن مع صرف رواتب موظفي الحكومة.

وطالب ملحم بعد تثبته من أن الصرف لن يتم غداً، باعتماد بيان وزارة التنمية الاجتماعية بها الخصوص، عازيًا التناقض بين تصريحاته السابقة وبيان الوزارة مردّه كان حدوث "خلل كبير وطارىء".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت اليوم عن أسفها لعدم تمكنها من صرف مخصصات الأسر الفقيرة مع الرواتب. وأكدت الوزارة في منشور لها على الصفحة الرسمية أن المخصصات ستصرف في الثلث الأخير من هذا الشهر على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة للصرف قبل العيد.

وأشارت الوزارة أن التأجيل خارج عن إرادتها ويتعلق بالترتيبات والإجراءات الفنية للشركاء المساهمين في الدفعة والتي تتطلب مزيدا من الوقت.