ضبط 620 كلغم من التمر غير صالحة للاستهلاك في جنين

رام الله- وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن جهاز الضابطة الجمركية تمكن اليوم الاحد أثناء قيامه بجولة تفتيشية مشتركة مع مديرية زراعة جنوب مدينة جنين على أسواق المدينة ، من ضبط نحو 620كلغم من التمور المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في جنين .

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت خلال الجولة التفتيشية المشتركة للجهاز مع مديرية زراعة جنوب المدينة على الأسواق وذلك قبيل قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم ضبط الكمية المذكورة آنفا وعلى الفور باشرت جهة الاختصاص بمديرية الزراعة بفحص وتحري ومعاينة كمية التمور، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وتظهر عليها علامات التلف، وعليه أقر إتلاف الكمية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين وفي حال الاشتباه بأي بضاعة او مواد غذائية منتهية الصلاحية او تظهر عليها علامات التلف او مخالفة للقوانين يرجى الابلاغ من خلال الاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية (132) او الصفحة الرسمية للجهاز على "الفيس بوك".