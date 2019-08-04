"الأوقاف" تحذر الاحتلال من تدرج مقصود في زيادة مدد اقتحام الأقصى

وطن: حذر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبد الناصر أبو البصل مما تقوم به سلطات الاحتلال من تدرج مقصود ومكشوف في زيادة مدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار أبو البصل في بيان صدر مساء الأحد، إلى محاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم التاريخي والثابت للأقصى، بهدف السيطرة عليه "مما يعد تدخلا في أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والمقدسة لديهم".

وقال: "ومن ذلك ما قامت به بخصوص مصلى الرحمة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، والذي كررت السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك حرمته في الآونة الأخيرة".

واوضح أن شرطة الاحتلال اقتحمت باب الرحمة، وأخرجت بعض أثاثه وتدخلت في شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، "مخالفا بذلك مبادئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التي أقرتها الشرائع السماوية والمنظمات الدولية".

وأكد الوزير أن حرمة أي جزء من المسجد الأقصى المبارك، كحرمة البيت الحرام في مكة المكرمة، وأن أي تعد على جزء منه يعتبر تعديا على كل مسلم على وجه الأرض.

وأضاف: "إننا بدورنا كمسلمين مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب في المسجد الأقصى وباب الرحمة، وإن دعوات المستوطنين باقتحام المسجد وباب الرحمة يستقبله كل مسلم ومؤمن بإصرار على الدعوة بأن يهبوا لنصرته".

وأهاب الوزير ابو البصل بالمصلين إلى التوافد يوميا لساحات المسجد الأقصى والصلاة والرباط فيه.

وطالب الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي والدول المحبة للسلام في العالم، بأن تضغط على سلطة الاحتلال من أجل الكف عن تعدياتها المتكررة على مصلى باب الرحمة وعلى اي جزء من المسجد الأقصى.

(صفا)