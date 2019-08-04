جنين على موعد مع افتتاح معرض "شظايا" للفن الحديث

وطن: دعا مسرح "شظايا" جمهوره ومتابعي الفن المسرحي عامة، لحضور الافتتاح الرسمي لمعرض "حجرات" للفن الحديث، إضافة إلى افتتاح المقر الجديد لمسرح شظايا وذلك يوم الخميس الموافق 8-8-2019 من الساعة الرابعة حتى االساعة الثامنة مساء في مقر مسرح شظايا في البلدة القديمة -جنين.

ويأتي افتتاح معرض "حجرات" للفن الحديث، للتعريف بمدينة جنين وتحت شعار "يتحدثون عنها ولكن بدونها"، لكسر الصورة النمطية السائدة عن المدينة، بأنها مدينة بعيدة عن الثقافة، مدينة صامتة، مدينة صغيرة!

وسيكون التعريف بالمدينة خلال المعرض، من خلال عشرة فنانين محليين، يتحدثون عنها بشكل مختلف، مستخدمين أنماطاً متنوعة من الفنون: ستاند اب كوميدي، فن الراب، فن صناعة الأفلام والفيديو، التصوير الفوتوغرافي، وفن التركيب والرسم... سيقدمون للحضور تصوراتهم الفريدة الخاصة عن مدينتهم جنين. وسيتجوّل الحضور بين محاولات الفنانين للإجابة على أسئلتهم: ما معنى أن تكون فناناً في مدينة جنين وما انعكاس ذلك عليك؟ وهل يمكن للفن التغلب على حالة الإقصاء والفصل العنصري والعزلة الثقافية.. وهل يمكن للفن مواجهة حالة التضليل التي يعانيها و يكابدها الإنسان الفلسطيني؟

كما ويوفر معرض "حجرات" مساحة خاصة للفنانين لاستكشاف تلك الأسئلة، وإفساح المجال لأفكارهم وأصواتهم في محاولة للإجابة عليها بصورة فريدة. وتقدم كل حجرة من الحجرات في المعرض شكلاً فنياً مختلفاً وهوية مغايرة، وقصة متباينة مختلفة.