الشرطة تتلف 92 مركبة غير قانونية في ضواحي القدس

رام الله- وطن: أتلفت الشرطة، اليوم الاحد، 92 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال نشاطات مرورية سابقة في قرى وبلدات ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة ضواحي القدس أتلفت 87 مركبة و 5 دراجات نارية غير قانونية كانت محجوزة في ساحة مديرية شرطة ضواحي القدس تم ضبطها خلال سلسلة من النشاطات المرورية سابقا في قرى وبلدات شمال وشمال غرب وجنوب شرق مدينة القدس.

واكدت ان الشرطة مستمرة في محاربة المركبات والدراجات غير القانونية حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق .