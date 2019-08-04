الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، الشابين محمد غاصب عبيد ومحمد وائل عبيد من محيط مسجد الأربعين في قرية العيسوية شمال شرق القدس.

وذكر شهود عيان ان شرطة الاحتلال وضعت قيودا حديدية بأيدي الشابين عبيد بعد اعتقالهما، وأقتادتهما إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس المحتلة للتحقيق.

وكانت اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عبيد ومحيط مسجد الأربعين بالعيسوية الليلة، دون وقوع اصابات.

وأفاد شهود عيان ان القوات اطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت خلال المواجهات نحو الشبان والمنازل، ثم انسحبت من الحي.