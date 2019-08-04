فيديو | رغم قرار الحكومة بمنع الظاهرة.. أمين سر "فتح" في سلفيت يطلق النار في الهواء خلال زفاف نجله

وطن: تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه أمين سر حركة فتح في سلفيت، عبد الستار عواد، وهو يطلق النار في الهواء خلال الاحتفال بزفاف نجله، رغم قرار الحكومة بمنع هذه الظاهرة.

وكان رئيس الوزراء اشتيه قد أصدر قبل عدة شهور تعليماته بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وتشديده على محاسبة الفاعلين.