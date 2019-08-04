إصابة رجل أمن برصاص مجهولين خلال مهمة أمنية بالخليل

وطن: أصيب مساء الأحد أحد رجال الأمن برصاص مجهولين خلال حملة أمنية في المنطقة الجنوبية بالخليل.

وأفاد مراسلنا في الخليل أن سيارة إسعاف نقلت العنصر المصاب إلى مستشفى "الميزان" بالمدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية شرعت منذ صباح اليوم بحملة أمنية في المنطقة الجنوبية شملت مناطق مدينة الخليل وبلدات يطا والظاهرية وسعير وبيت أمر، وتمكنت خلالها من إلقاء القبض على 30 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية مختلفة من المحاكم.

وكان قد أصيب في وقت سابق إثنان من عناصر الأجهزة الأمنية، خلال حملة أمنية كانت تقوم بها في بلدة بيت أمر شمال الخليل.