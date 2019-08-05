مصر: قتلى ومصابون في انفجار نتج عن تصادم سيارات بقلب القاهرة

وطن: قُتل 19 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في انفجار ناتج عن حادث تصادم بقلب العاصمة المصرية القاهرة، بحسب مسؤولين.

ووقع الحادث بشارع كورنيش النيل أمام المعهد القومي للأورام، بمنطقة المنيل، جنوبي القاهرة، وهي مستشفى متخصصة في علاج السرطان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن الانفجار وقع بسبب تصادم سيارة، كانت تسير عكس الاتجاه، مع 3 سيارات أخرى.

لكن مصدرا أمنيا قال إن الشرطة تعمل على استيضاح المزيد عن أسباب الحادث وهوية قائد السيارة المتسببة فيه، وما إذا كان حادثا عرضيا من عدمه.

من جهته، أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بفتح تحقيق في الحادث.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن هناك احتمالا بوجود جثث وأشلاء في مياه نهر النيل، المواجه لموقع الانفجار، بالإضافة إلى أن بعض المصابين حالتهم شديدة الخطورة، الأمر الذي يرجح زيادة عدد الضحايا.

وتسبب الانفجار في حريق كبير أدى إلى تدمير عدد من السيارات، وكذلك تحطيم نوافذ بعض المباني المجاورة.

وتوقفت حركة المرور أمام المستشفى لبعض الوقت، قبل أن تتمكن الشرطة من إعادة تسييرها.

وتوافد على المكان عدد كبير من أقارب المرضي بمستشفى معهد الأورام، للاطمئنان على ذويهم، بينما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، الذي وقع قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

في غضون ذلك، قالت جامعة القاهرة، التي يتبع لها المستشفى، في بيان إن جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بخير، مشيرا إلى أن آثارالحريق الضخم لم تمتد إلى داخله.

بي بي سي